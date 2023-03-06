На могиле покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса появилась его бронзовая скульптура в полный рост.

Видео, снятое на 2-м городском кладбище под звуки сирены воздушной тревоги, опубликовала в Сториз своего Инстаграм вдова Кернеса Оксана Гайсинская.

Фигура Кернеса, который правой рукой изображает свой любимый жест "победа", выполнена из бронзы по эскизу скульптора Александра Ридного. Он лепил ее по фотографии мэра, которую отобрал из семейного архива умершего градоначальника вместе с его близкими.

Скульптура завершила мемориал Кернесу, часть которого была смонтирована в конце прошлого года. Это триумфальная арка в виде буквы "Г" (начальной в имени городского главы) и цифры "1". Сочетание "Г1" означает, что Кернес во всем стремился стать первым.

Мемориальный комплекс планировали завершить к 17 декабря 2022 года - второй годовщине смерти мэра, но не успели из-за того, что в селе Русская Лозовая Харьковской области была разбомблена литейная мастерская, где должны были отлить бронзовую фигуру. В результате пришлось искать другой цех. Также были проблемы и с доставкой гранита для постамента из Италии.

В Харькове уже есть мемориальная доска Кернесу, открытая на день города в 2021 году на здании горсовета. На ней изображены портрет покойного мэра, а также связанные с ним места Харькова: парк Горького, станция метро "Победа", памятник "Летящая Украина", сквер "Стрелка".

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" в 2020 году вследствие осложнений после коронавирусной инфекции. Ему был 61 год. На церемонию прощания, которая проходила в харьковском театре оперы и балета, пришли больше 100 тысяч человек.