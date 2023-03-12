Власти Уэльса советуют снести памятники "старым белым мужчинам", чтобы отразить "правильное историческое повествование".

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на разрабатываемое уэльскими властями руководство.

Среди таких "белых мужчин" издание указывает адмирала Горацио Нельсона и первого герцога Веллингтона.

"Исторические статуи, которые часто прославляют "могущественных, пожилых, крепких белых мужчин", могут быть оскорбительными для более разнообразной современной публики ", - пишет издание со ссылкой на документ, работа над которым должна завершиться в этом месяце.

В руководстве отмечается, что памятные таблички и картины также не должны "оскорблять граждан или причинять им вред".

Согласно позиции уэльских властей, существующие памятники могут восприниматься современным обществом "в ином свете", в том числе как и память об "агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи". При этом памятники практически не отображают разнообразие и производят впечатление, что общество ценит только достижения влиятельных белых мужчин.

В качестве решения вопроса "оскорбительные или нежелательные" памятники истории и культуры могут быть перемещены в другое место или просто уничтожены. Местным властям также предлагают скрывать их или "помещать их в новые произведения искусства".

По мнению чиновников, можно провести переоценку некоторых памятников с привлечением общественности и экспертов. Однако, как считают власти, на ней может сказаться "относительный перевес" белых людей среди историков.

Война с монументами и известными белыми историческими деятелями началась в связи с движением Black Lives Matter. В ее рамках в 2020 году участники движения BLM в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жил в XVII-XVIII веках. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

А в американском Портленде тогда же снесли памятники Линкольну и Рузвельту.