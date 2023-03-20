В Кремле сотрудникам рекомендовали к началу апреля поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой - например, Android, ее китайскими аналогами или российской "Авророй" - из соображений безопасности.

Об этом пишут российские СМИ.

"Аврора" - российская операционная система, ориентированная на корпоративных и государственных заказчиков.

В Кремле считают, что iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

"iPhone - все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - заявил один из собеседников издания. Похожие рекомендации получат и региональные чиновники, рассказали журналистам источники.

Возможно, администрация президента РФ Владимира Путина закупит новые телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от iPhone.

Ранее украинская разведка говорила, что Кремль уже ищет преемника Путина после решения МУС.

Также сообщалось, что в Кремле заявили о намерении РФ продолжать войну против Украины и сказали, что предпосылок для мира нет.