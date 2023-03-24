В Вышгороде Киевской области полиция задержала женщину, которая, как подозревается, отравила таллием мужчину. Она была с ним в отношениях 20 лет назад.

Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции в Киевской области.

Сообщается, что один человек умер, пятеро едва не погибли после того, как выпили бутылку рома, которую получили как подарок на День святого Валентина или День Влюбленных.

"14 февраля мужчина получил сообщение в мессенджер с неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять, и три шоколадки. Через некоторое время ему стало плохо, и он попал в больницу", - рассказывает глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Также подобные случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова. У 4 женщин тоже был подтвержден в организме этот вид металла.

Правоохранители установили, что отправку курьерской доставкой ядовитых бутылок рома осуществляла женщина. Как оказалось, некоторое время назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но совместные отношения не сложились. Поэтому, по версии следствия, она и решила отравить его и его жену.

Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями.



Таллий - химический элемент, относящийся к группе металлов. Для человека является сильнодействующим ядом. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом.

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