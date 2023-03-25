Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд. Фото: Telegram

В субботу, 25 марта, российские пилоты и путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате "ФосАгро" преодолели 2 368 километров и превысили рекорд дальности полёта теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японцем Мичио Канда.

Информация об этом достижении появилась на сайте Конюхова.

"Рекорд установлен, но полет продолжается! Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Шар пересекает горное плато Путорана, известное суровыми погодными условиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилоты будут продолжать полет до рассвета 26 марта и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга – столицы Полярной авиации.

Таким образом, фактическое пройдённое расстояние будет известно только после приземления, но по вечерним данным российский аэростат "ФосАгро" и экипаж Конюхова - Меняйло уже превзошёл достижение японских пилотов, что является заявкой на новый мировой рекорд. Он будет зафиксирован после ратификации достижения Международной федерации аэронавтики (FAI).

Тем временем путешественники установили еще два достижения:

  • впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана – Баренцева и Карского;
  • выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию полёт проходил в коридоре 67 – 70 градусов северной широты.

Федор Конюхов установил рекорд дальности полета на воздушном шаре

Ранее мы писали, что Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на свои экспедиции. Он профессиональный художник. Его единственный источник дохода - картины. Он создал около трех тысяч полотен.

Также "Страна" рассказывала, что этот российский путешественник выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане.

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