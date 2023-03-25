В субботу, 25 марта, российские пилоты и путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате "ФосАгро" преодолели 2 368 километров и превысили рекорд дальности полёта теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японцем Мичио Канда.

Информация об этом достижении появилась на сайте Конюхова.

"Рекорд установлен, но полет продолжается! Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Шар пересекает горное плато Путорана, известное суровыми погодными условиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилоты будут продолжать полет до рассвета 26 марта и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга – столицы Полярной авиации.

Таким образом, фактическое пройдённое расстояние будет известно только после приземления, но по вечерним данным российский аэростат "ФосАгро" и экипаж Конюхова - Меняйло уже превзошёл достижение японских пилотов, что является заявкой на новый мировой рекорд. Он будет зафиксирован после ратификации достижения Международной федерации аэронавтики (FAI).

Тем временем путешественники установили еще два достижения:

впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана – Баренцева и Карского;

выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию полёт проходил в коридоре 67 – 70 градусов северной широты.

Ранее мы писали, что Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на свои экспедиции. Он профессиональный художник. Его единственный источник дохода - картины. Он создал около трех тысяч полотен.

Также "Страна" рассказывала, что этот российский путешественник выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане.