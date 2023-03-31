В Московском зоопарке в тяжелом состоянии находится кондор Кузя. Предположительно, его мог отравить кто-то из посетителей.

Об этом сообщила в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

"На днях пострадал наш кондор Кузя: дежурные зоологи обнаружили его лежащим в поилке, он не поднимал головы и дергался в судорогах. Мы предполагаем, что кто-то из посетителей его отравил: наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решетку какую-то еду", - сказано в посте.

Акулова рассказала, что зоологи доставили кондора в ветеринарный корпус, где ему оперативно оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы. Сейчас Кузя находится в тяжелом состоянии, и впереди ему предстоит длительный курс лечения.

Сотрудники службы безопасности зоопарка просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить личности причастных к этому инциденту.

Директор зоопарка напомнила, что кормление животных строго запрещено, за исключением особо оговоренных случаев. Оно подвергает питомцев риску.

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