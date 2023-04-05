Появились фото с места пьяной аварии с участием актера Остапа Ступки, который 4 апреля в 23:15 на улице Федорова в Голосеевском районе Киева влетел пьяным в припаркованное авто.

Их публикует "Телеграф".

Напомним, СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что в этот момент там находился человек, его с многочисленными травмами госпитализировали.

Сообщается, что драгер показал 1,62 промилле алкоголя у Ступки. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Ранее под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто, погиб подросток.

Напомним, что на Житомирской трассе в ДТП столкнулись 10 машин.

Между тем, война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события за минувшие сутки.