Появились фото с места пьяной аварии с участием актера Остапа Ступки
Появились фото с места пьяной аварии с участием актера Остапа Ступки, который 4 апреля в 23:15 на улице Федорова в Голосеевском районе Киева влетел пьяным в припаркованное авто.
Их публикует "Телеграф".
Напомним, СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что в этот момент там находился человек, его с многочисленными травмами госпитализировали.
Сообщается, что драгер показал 1,62 промилле алкоголя у Ступки. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Ранее под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто, погиб подросток.
Напомним, что на Житомирской трассе в ДТП столкнулись 10 машин.
Между тем, война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.
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