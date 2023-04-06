В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили более 20 атак на четырех направлениях, за Марьинку идут ожесточенные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

    1. Наиболее интенсивные бои – за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

    2. Отбито более 20 атак на направлениях:

  • Лиманском – в районе Спорного;
  • Бахмутском – в Бахмуте, в районах Орехово-Васильевки и Богдановки – всего около 10 атак;
  • Авдеевском и Марьинском – в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои – за Марьинку, где отражены 13 атак.

    3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

    4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 7 авиаударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

    5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 апреля 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 апреля 2023 года

Ранее мы писали, что сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бои за Бахмут идут на улицах, попытки противника окружить город проваливаются. Украинское командование полностью контролирует ситуацию с обороной города.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным. 

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.

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