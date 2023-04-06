В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили более 20 атак на четырех направлениях, за Марьинку идут ожесточенные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Наиболее интенсивные бои – за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

2. Отбито более 20 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Спорного;

Бахмутском – в Бахмуте, в районах Орехово-Васильевки и Богдановки – всего около 10 атак;

Авдеевском и Марьинском – в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои – за Марьинку, где отражены 13 атак.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 7 авиаударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Ранее мы писали, что сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бои за Бахмут идут на улицах, попытки противника окружить город проваливаются. Украинское командование полностью контролирует ситуацию с обороной города.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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