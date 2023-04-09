Правящая коалиция Германии теряет популярность.

Таковы результаты опроса, проведённого на этой неделе социологическим институтом INSA специально для газеты Bild.

Самой популярной в Германии политической силой стал консервативный блок ХДС/ХСС. Сейчас он находится в оппозиции. Если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, его бы поддержали 28% избирателей. Это на 1% больше, чем на прошлой неделе.

Возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца могла бы рассчитывать лишь на 20% голосов. Это на 1% меньше, чем неделей ранее.

Партию "Союз 90/Зелёные" готовы поддержать 16% граждан ФРГ. Столько же - право-популистскую "Альтернативу для Германии". Ещё 8% проголосовали бы за либеральную СвДП.

Таким образом правящая сейчас "светофорная" коалиция из СДПГ, "Зелёных" и СвДП имеет лишь 44% голосов. По итогам последних выборов в Бундестаг в 2021 году у неё было 52%.

Обозреватели отмечают, что популярности "Зелёных" вредит репутация её лидера Роберта Хабека, вице-канцлера и министра экономики ФРГ. Ещё недавно он был одним из самых популярных политиков страны. Но сейчас он продвигает законопроект об отказе от отопления на газе и нефтепродуктах, что ударит по карману миллионов граждан.

Ранее мы сообщали, что в феврале в Берлине правящая партия Олафа Шольца впервые за 20 лет проиграла выборы христианским демократам.

Также "Страна" писала, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев раскритиковал представителей правящей социал-демократической партии Германии и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.