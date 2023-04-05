Канцлера ФРГ Олафа Шольца проверят на причастность к мошенничеству на 30 млрд евро.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, оппозиция Германии хочет начать парламентское расследование по поводу вероятной причастности Шольца к масштабному скандалу с уклонением от уплаты налогов.

Речь идет о деле, которое берет свое начало более пяти лет назад, когда Шольц был мэром Гамбурга, и связано с более широким так называемым делом "Cum Ex", в рамках которого государство было обмануто более чем на 30 млрд евро: некоторые банки, компании или физические лица требовали от органов власти возмещения налогов за возможные расходы, которых никогда не было.

Уже этой весной региональный парламент в Гамбурге планирует вызвать Шольца в расследующий скандал следственный комитет.

Немецкий канцлер попал под пристальное внимание из-за его связей с одним из гамбургских банков, вовлеченных в схему уклонения от налогов: во время пребывания в должности мэра он трижды встречался наедине с одним из владельцев банка MM Warburg & Co, который к тому времени уже расследовался налоговой службой Гамбурга. Чиновники планировали вернуть 47 млн евро, которые, по их мнению, были неправомерной выгодой из-за мошенничества.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, в ФРГ на депутатской вечеринке с присутствием Олафа Шольца женщинам подмешали "наркотик изнасилования".

Также "Страна" рассказывала, что бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона обвиняют в кумовстве при назначении на серьезные государственные должности.