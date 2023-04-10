Михаил Поплавский уходит с должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств. 21 апреля было бы 30 лет, как он занимал эту должность.

О своей отставке Поплавский объявил в соцсетях.

Он написал, что хочет передать полномочия молодому преемнику, а сам готов стать главой Ученого совета.

О причинах такого решения он не сообщил. Лишь написал, что "главное для каждого артиста - вовремя уйти со сцены под аплодисменты".

Ранее мы сообщали, что университет Поплавского первым в мире открыл факультет ТикТока. Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Принять участие в проекте могут все желающие студенты вуза, обучение бесплатно.

Также в 2019 году сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открывало дело против Михаила Поплавского по факту возможного декларирования недостоверной информации.

Тогда провериялась информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.