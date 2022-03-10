Студенты Киевский национальный университет культуры и искусств заявляют, что ректор Михаил Поплавский выселяет их из общежития на улицу. Сейчас там находится 50 человек, которым некуда ехать. Они две недели пережидали войну в бункере.

Об этом сообщили сами студенты вуза в своём видеообращении, которое публикует Telegram-канал "Политика Страны".

По словам учащихся, Поплавский, угрожая им оружием, выставил ультиматум: студенты должны выселиться до 20:00 сегодняшнего дня.

В противном случае Поплавский угрожает сдать всех студентов-мальчиков в ВСУ. А девочек - отправить в горячие точки волонтерить.

Кроме того, студенты жалуются на плохие условия пребывания в бункере. У них не хватает еды и базовых вещей. Если их выселят - студентам некуда будет идти.

В данный момент на место уже приехала полиция. По словам правоохранителей, они согласовали вопрос с ректором Поплавским, и предложили тем студентам, которые хотят остаться в общежитии, подписать соответствующие бумаги. Их не выселят, они могут и дальше проживать тут, но ответственность за свою жизнь и здоровье студенты должны взять на себя.

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