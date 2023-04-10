Врачи в Воронеже выписали из Больницы скорой медицинской помощи № 1 мужчину 1982 года рождения, который 3 апреля выпрыгнул с 19-го этажа дома и не пострадал.

Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на главного врача БСМП №1 Игоря Банина.

"Мужчина выписан на амбулаторное долечивание, у него все неплохо. Получается, он провел у нас неделю", - сказал медик.

По данным Банина, у мужчины после обследования не выявили серьезные повреждения, только легкую черепно-мозговую травму и перелом одной мелкой кости. По словам главного врача БСМП № 1, выжить мужчине помогло приземление на автомобиль.

Как заявила представитель пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Воронежской области, по предварительным данным, причиной попытки суицида мужчина назвал ссору с девушкой.

Как писала "Страна", 3 апреля, около 20:00 в Воронеже с 19-го этажа многоквартирного дома на улице Колесниченко выпал мужчина 1982 года рождения. С помощью прибывших спасателей он смог подняться с крыши легкового автомобиля Nissan, на который упал, после чего спел строку из песни Аллы Пугачевой. Уже тогда стало известно, что мужчина отделался сотрясением мозга и переломом пальца руки.

Ранее мы рассказывали, как в Москве 14-летний школьник после секса с девушкой выпрыгнул с 17-го этажа, убегая от полиции и деда избранницы.