Впервые в истории Франции число приверженцев ислама, не только исповедующих веру, но и регулярно молящихся, превысило число католиков.

Такие данные показало социологическое исследование Национального института статистики и экономических исследований Insee.

Согласно статистике, во Франции число практикующих мусульман среди населения континентальной части страны в возрасте от 18 до 59 лет достигло 5,8%, а католиков - 4,35%. Речь идет именно о людях, которые молятся хотя бы один раз в неделю.

Если же рассматривать общее количество верующих во Франции, то католиков пока в три раза больше, чем мусульман: 29% против 10%. Больше половины населения (51%) не относят себя ни к какой религии. Из них 58% людей не имеют иммигрантского происхождения, 19% иммигрантов, прибывших в страну после 16 лет, и 26% потомков двух родителей-иммигрантов.

В настоящее время во Франции проживает 68 миллионов жителей, из которых 19 миллионов − иностранцы, преимущественно исповедующие ислам.

Данные этого социологического отчета, который был опубликован 30 марта, уже назвали "историческим моментом".

Как мы писали в 2020 году, после убийства мусульманином учителя в пригороде Парижа президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.

Вскоре после этого Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам страны. За 15 дней они должны были принять "хартии республиканских ценностей".