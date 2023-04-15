В Дрездене, расположенном на востоке Германии, во время строительных работ обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим городские власти решили эвакуировать 15 тысяч жителей.

Об этом пишет MDR.

Бомбу нашли на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауер-штрассе в южном пригороде Дрездена. Из-за этого жителей зоны в радиусе километра от места обнаружения бомбы попросили на сутки покинуть дома, говорится в публикации. Эвакуация затронула районы Плауэн, Котта и Альтштадт, где проживают примерно 15 тысяч человек.

Найденный боеприпас является снарядом американского производства весом 250 кг. Саперы сделали вывод, что бомба до сих пор представляет опасность, поэтому было принято решение обезвредить ее на месте.

Напомним, в 2018 году в одном из районов Кельна обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. В результате пришлось эвакуировать население в радиусе 300 метров вокруг находки.

Ранее мы писали, что несколько лет назад в итальянском Турине десять тысяч жителей эвакуировали из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Кроме того, мэрия распорядилась закрыть воздушное пространство над Турином и ограничить движение наземного транспорта, временно остановив работу центрального вокзала.