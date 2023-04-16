Программа, в которой взрослые раздеваются перед подростками, вызвала шквал возмущения в Британии.

За неделю на Channel 4, где стартовало шоу "Голое образование", получили более тысячи разгневанных писем на эту пропаганду "позитивного тела", как ее позиционируют создатели.

В эпизоде, который вызвал скандал, группа взрослых разделась догола, что, по словам продюсеров, было попыткой показать, как выглядят тела с "лишними" волосами на теле.

Второй эпизод, который вышел в эфир на этой неделе, был посвящен мужским телам и анализу размера полового члена.

Программа вызвала ярость в сети, а затем регулятор вещания Великобритании Ofcom получил официальные жалобы.

Депутат от консерваторов Джонатан Гуллис раскритиковал шоу и заявил, что раздевание взрослых догола перед школьниками - это "не то, как должно происходить ответственное половое воспитание".

Хотя впереди - еще четыре серии, несколько зрителей уже призвали снять шоу с эфира. При этом все шесть серий доступны в онлайн-трансляции.

Ранее мы писали, что еще в 2020 году в Дании на ТВ детей учили бороться с комплексами, показав им полностью голых взрослых.

Также "Страна" рассказывала о признании трех уважаемых ученых в том, что в течение целого года они писали и рассылали по рецензируемым научным журналам специально написанные абсурдные псевдонаучные статьи о феминизме, культуре мужественности и бодипозитиве.