В Харьковской области российские войска вчера обстреляли социальный автобус, который вез гражданских людей из Казачьей Лопани в Харьков. Никто из 36 пассажиров не пострадал.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автобус получил повреждения от крупнокалиберной артиллерии, выпущенной, по его данным, с территории Белгородской области РФ.

Ранее в ВСУ заявили, что россияне стали чаще атаковать на Купянском направлении. Так, при обстреле города и купянского музея утром 25 апреля погибли двое женщин, их тела спасатели извлекли из-под завалов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по зданию музея в Купянске попала российская ракета С-300.

Напомним, война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.