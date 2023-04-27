"Хорошая отработка коршунов за рекой". Губернатор Николаевской области об ударах ВСУ по левому берегу Днепра
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает об ударах украинских военных по левому берегу Днепра.
Об этом Ким написал в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале.
"Хорошая отработка коршунов за рекой. Продолжение следует", - говорится в сообщении.
Тем временем Telegram-каналы подконтрольной РФ Новой Каховки пишут о том, что в результате прилета по подстанции электричества в городе не будет до утра.
Ранее мы писали, что на днях в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ, вероятно, появились на левом берегу Херсонской области, но их намерения неясны.
Однако ряд военных экспертов опровергает информацию Института и утверждает, что там находятся лишь "заболоченные районы без троп и дорог, не подходящие для ведения военных действий".
Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.
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