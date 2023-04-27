Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает об ударах украинских военных по левому берегу Днепра.

Об этом Ким написал в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале.

"Хорошая отработка коршунов за рекой. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-каналы подконтрольной РФ Новой Каховки пишут о том, что в результате прилета по подстанции электричества в городе не будет до утра.

Ранее мы писали, что на днях в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ, вероятно, появились на левом берегу Херсонской области, но их намерения неясны.

Однако ряд военных экспертов опровергает информацию Института и утверждает, что там находятся лишь "заболоченные районы без троп и дорог, не подходящие для ведения военных действий".

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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