В воскресенье вечером, 30 апреля, в городе Павлоград Днепропетропетровской области прогремели взрывы. Сообщается о сильном пожаре. В квартирах от взрывной волны вылетели стекла.

Мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил взрывы в городе. Власти призвали не выкладывать фото о прилетах и посоветовали жителям находиться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщили о сильном пожаре в городе.

Кроме того, паблики распространяют фото и видео последствий взрывов.

Также сообщается, что от взрывной волны в Павлограде вылетели окна в квартирах.

В Сети появилось видео особо мощного взрыва в городе.

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