77-летнего юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Однако сам Петросян опроверг слухи о своей госпитализации.

Об этом пишет российское издание Baza.

"Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники", – сообщил он.

При этом, по данным телеграм-канала Mash, артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, у него сильно закружилась голова. Mash отмечает, что жена вызвала карету скорой помощи. Прибывшие медики настояли на госпитализации, передает канал.

Несколько лет назад юморист пережил малоинвазивную операцию на сердце - тогда ему поставили несколько стентов - металлических или пластиковых медицинских конструкций.

Ранее мы также сообщали, что российский юморист Евгений Петросян в 2020 году был госпитализирован с коронавирусом. Уточняется, что медикам пришлось разыскивать комика, чтобы сообщить ему о заболевании. С первого раза дозвониться ему не получилось. Только через время Евгений Петросян отправился в клинику.

Помимо этого, мы писали, что на днях в возрасте 68 лет умер популярный советский и российский актер и ведущий программы "Фазенда" Сергей Колесников. По словам сына, Колесников скончался в больнице от инсульта.