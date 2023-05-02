Сегодня Верховная Рада приняла законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища на 50 тысяч захоронений в Быковне (поселок на окраине Киева).

Интересно, что изначально киевские власти рассматривали другие локации для строительства военного мемориального кладбища - Бабий Яр и Лысую гору. Однако против этого высказались киевские экологи и активисты, так как обе эти локации являются заповедными зонами, где строительство по закону запрещено.

Общественная организация Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) еще в октябре 2022 года подала петицию к КГГА с просьбой запретить создание военного мемориального кладбища на территории урочища "Лысая гора". Однако петицию отклонили. Тогда экоактивисты подали в суд на Киевсовет.

Как рассказал "Стране" директор КЭКЦ, известный эколог Владимир Борейко, в итоге Киевсовет отказался от идеи строить кладбище на Лысой горе и в Бабьем Яру.

"Здравый смысл победил. Бабий Яр и Лысая гора - заповедные зоны, там ничего нельзя строить по закону. В Европе, куда мы так стремимся, один из главных принципов - верховенство права, а Киевсовет хотел его нарушить. Мы протестовали. Нашу петицию о недопустимости строительства кладбища на Лысой горе мэр Кличко отклонил, поэтому мы подали в суд, уже было несколько судебных заседаний. И вот 20 апреля Киевсовет отменил свое решение о строительстве и начал искать локацию в другом месте", - сообщил "Стране" Владимир Борейко.

Он уточнил, что экоактивисты не возражают против новой локации для военного кладбища в Быковне, так как это не заповедная зона.

Для утверждения концепции и архитектурного решения еще должен быть проведен архитектурный конкурс. Известно, что площадь военного кладбища составит около 100 гектаров.

Напомним, киевские власти также заговорили о строительстве новой станции киевского метро на красной ветке, чтобы улучшить транспортное сообщение столицы с будущим мемориалом павшим героям в Быковне.

20 апреля Киевсовет выделил землю для создания мемориала героям в Быковне.