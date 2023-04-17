Появилось видео части одного из кладбищ в Днепре, где хоронят погибших украинских военных.

Ролик выложил в своем телеграм-канале BBC News.

Как сказали журналистам BBC News местные жители, с начала войны число могил здесь увеличилось в четыре раза.

Как мы писали, в украденных у Пентагона документах содержатся данные о том, что, по подсчетам США, украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тысячу человек. Эти данные гораздо больше официальной оценки потерь Киевом.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.