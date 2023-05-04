В четверг, 4 мая, в Сети появилось видео о том, как гражданин Франции на машине снес шлагбаум на границе Польши, прорываясь в Россию. Остановить автомобиль смогли только шипы, раскатанные на дороге перед его "Ситроеном".

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

36-летний гражданин Франции объяснил задержавшим его польским пограничникам, что "в России он планировал свою дальнейшую жизнь".

Польская погранстража сообщила, что документов с визой у француза не было, поэтому его оштрафовали на 1 000 злотых (около 240 долларов) и отпустили назад в Польшу.

Ранее мы писали, что несколько лет назад на границе с Польшей украинцы нелегально перелезли через забор прямо во время брифинга пограничников.

Также мы рассказывали, что настойчивый поляк трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину. Нелегала задержали, когда он пытался перелезть через заградительный забор.

А на днях правоохранители задержали людей, которые переправляли уклонистов от мобилизации через границу из Украины в Россию. Этом происходило в Сумской области.