Представителю Аллы Пугачевой пришлось объясняться, из-за разлетевшегося в сети фейка о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков украл у нее часы на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Шуточную новость о том, что после того, как Песков поцеловал руку Аллы Пугачевой у той исчезли часы, изначально сообщили анонимные телеграм-каналы.

"Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения. А во время похорон Валентина Юдашкина я заметила, что они исчезли. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, вместе с ними Дмитрий Песков. Он ничего не знает, говорит, что ему ничего не известно", - говорилось в фейковой цитате Пугачевой

Позже сообщение подхватили некоторые СМИ, воспринявшие эту "новость" всерьез.

В итоге информацию о краже часов опроверг пресс-секретарь певицы.

"Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала, видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали ее комментарии (как и всю историю в целом)", - сообщил пресс-секретарь Пугачевой.

Ранее журналисты опровергли продажу замка Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.

А латвийская певица Лайма Вайкуле возмутилась негативным отношением россиян к Пугачевой и Галкину.