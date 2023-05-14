Мировые цены на кофейные зерна сорта робуста достигли рекордных значений за последние двенадцать лет. Такие зерна чаще всего используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Как объяснили собеседники агентства, максимальные значения цен за более, чем декаду, связаны с резким повышением спроса, который фермеры не успевают удовлетворять.

"Произошло такое сильное смещение спроса от более дорогого кофе, что даже рынок не удовлетворяется экспортом более дорогой робусты", - отметила Джудит Гейнс, директор консалтинговой компании в Нью-Йорке, специализирующейся на кофе.

Специалисты рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года было экспортировано больше зерен робусты, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе подтвердили также в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе и компаниях Nestle SA и Tata Coffee.

Рост спроса на растворимый кофе как раз пришелся на неурожайный год. Например, главный экспортер робусты Вьетнам собрал самый маленький урожай за четыре года. Вторая по производству робусты страна - Бразилия - сильно пострадала от засухи, в результате чего на ее территории тоже выросло мало зерен кофе.

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