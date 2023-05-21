В Сальвадоре во время давки у входа на футбольный стадион "Кускатлан" погибли девять человек. Болельщики пришли посмотреть матч команд "Альянса" и ФАС.

Об этом сообщила в Твиттере национальная полиция центральноамериканской страны.

"Число погибших после давки на стадионе Кускатлан составляет 9 человек. Несколько раненых фанатов доставлены в близлежащие больницы, по крайней мере двое из них в критическом состоянии", - сказано в сообщении в полиции в соцсети.

Информация о причинах трагедии поступает противоречивая.

По данным правоохранителей, давку на одном из входов столичного стадиона спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуну. Матч был остановлен.

В пресс-службе президента Сальвадора заявили, что причиной инцидента стала продажа фальшивых билетов: разочарованные болельщики попытались силой пробиться на трибуны.



Местная пресса со ссылкой на очевидцев написала, что перед трагическими событиями полиция у стадиона применила слезоточивый газ против фанатов, что и стало причиной давки.

Осенью 2021 года мы сообщали, что на музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек, 17 зрителей попали в больницу.

А минувшей осенью в Сеуле не менее 50 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина.