Минимум шесть человек погибли в результате давки, которая произошла возле стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между командами Камеруна и Коморских Островов.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа в понедельник, 24 января.

По словам губернатора, на матч, который проходил на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тысяч человек. Арена вмещает 60 тысяч болельщиков, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

Губернатор Бийа заявил, что жертв может быть больше. Официальные представители больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что травмы получили около 40 человек.

"Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Нам придется перевезти их в специальный госпиталь", - заявила AP одна из медсестер больницы.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных и завершится 6 февраля. В четвертьфинале камерунцы сыграют со сборной Гамбии.

В Камеруне погибли в давке люди. Источник: Twitter

🇨🇲 CAMEROUN : Six morts et 40 blessés dans un mouvement de foule devant le stade d’Olembe en marge du match de foot de la #CAN2021 entre le Cameroun et les Comores (AP). #CAMCOM pic.twitter.com/6rRjdGVIEf