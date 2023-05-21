Этой ночью украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проиграл абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни.

Бой был довольно равным и закончился победой Хейни судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

Таким образом американец защитил свои титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе и звание абсолютного чемпиона мира.

Потерпев неудачу, Ломаченко, не смог сдержать эмоций и расплакался.

Он неоднократно заявлял, что бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни был его главной целью. Своего спарринг-партнера он называл "соперником номер один".

Последний раз украинский спортсмен проигрывал в 2020 году, когда единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.

Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко победил в очень сложном бою по очкам боксера Джемейна Ортиса из США. Бой проходил а Madison Square Garden в Нью-Йорке. После боя Ломаченко вернул пояс Ортису по причине своей незаинтересованности во второстепенном поясе.

В декабре 2021 года Ломаченко в ярком бою одержал победу над Ричардом Комми из Ганны и завоевал титул WBO Inter-Continental. Противостояние боксеров длилось 12 раундов. Бой прошел с большим доминированием Василия Ломаченко во всех из них, кроме первого.