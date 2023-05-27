В индийском штате Чхаттисгарх 32-летний сотрудник правительственного отдела по продуктам питания Раджеш Вишвас откачал миллионы литров воды из искусственного озера-резервуара на плотине из-за того, что уронил туда свой смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, пока был на пикнике с друзьями.

Об этом пишет NDTV.

Инцидент произошел на плотине Херкатта в центральной Индии. Сам чиновник рассказал, что гаджет упал в переливные баки, вода в которых "непригодна для использования". Местные жители пытались достать телефон в течение двух дней, однако их попытки не принесли результата.

Тогда Вишвас привез два дизельных насоса, и за три дня непрерывной работы они выкачали 2,1 млн литров воды, что достаточно для орошения 1 500 акров сельскохозяйственных угодий, пишет издание. Позже из-за жалоб жителей на место прибыл чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов и остановил работу насосов.

Однако к тому моменту уровень воды уже снизился на шесть футов (около 1,8 метров). Даже засушливым летом в этом районе глубина воды превышает 10 футов, и животные часто пьют из резервуара.

Вишвас заявил, что получил устное разрешение от чиновника местного департамента водных ресурсов слить около трех - четырех футов воды. Позднее последний подтвердил местным журналистам, что разрешил сливать воду на глубину до пяти футов, но ее было выкачано гораздо больше.

Телефон найти удалось, но после пребывания в водоеме он уже не работал. Действия Вишваса вызвали критику со стороны местных СМИ и других чиновников. Его отстранили от должности.

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