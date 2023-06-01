В четверг, 1 июня, в ряде городов Украины поступили сообщения о минировании. В частности, об этом заявили в Ровно, Одессе и Николаеве.

Так, глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале написал, что после получения сообщения о заминировании были эвакуированы работники администрации.

"Похоже, враг продолжает "играть" в минера. О результатах обследования здания сообщу позже", - добавил глава ОВА.

А в Одессе заявляют о заминировании Малиновского районного суда.

"Работа учреждения приостановлена. Сейчас происходит эвакуация посетителей и работников суда", - сообщили в пресс-службе суда.

В Николаеве поступили сообщения о заминировании всех торговых центров. Была проведена эвакуация из ТЦ, магазины приостановили работу.

"Отметим, что сейчас в городе функционирует совсем мало ТЦ. Но все же на места шли полиция, спасатели и медики", - пишут местные издания.

Ранее мы рассказывали, что под Одессой мужчина "заминировал" военкомат, чтобы туда не смогли попасть его друзья.

А в Киеве сообщили о минировании пять учебных заведений.