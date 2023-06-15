В Украине будут по-новому защищать потребителей. На днях парламент принял закон на эту тему.

Главных нововведений несколько.

Во-первых, расширяются права потребителей. Можно, к примеру, требовать скидки на товар, если у вас появились претензии к его качеству. Или получить новый товар по гарантии, если сроки ремонта превышают две недели.

Во-вторых, государство включает "зеленый свет" общественным организациям, которые берутся защищать права потребителей. Они могут проводить рейды и судиться с недобросовестными продавцами или поставщиками услуг без уплаты судебного сбора. А люди, помимо Госпотребслужбы, могут теперь жаловаться еще и общественникам.

В-третьих, "в дело" возвращается Госпотребслужба. Это ведомство работает и сейчас, но несколько лет назад его существенно урезали в полномочиях. Скажем, лишили доступа к контролю пищепрома. Теперь у Госпотребслужбы снова появляется доступ к еде, и не только.

К примеру, по ее сигналу могут блокировать интернет-маркетплейсы, которые в последнее время приобрели большую популярность среди любителей онлайн-шопинга. В новом законе последнему в целом уделили много внимания.

На первый взгляд, все эти нововведения должны улучшить сервис и защитить потребителей. Впрочем, как закон будет работать на практике — пока неясно.

"Много нюансов и формулировок, которые позволяют трактовать нормы нового закона двояко. Это значит, что с правами потребителей в Украине кардинально ничего не поменяется, а вот на бизнес усилится давление. В том числе, со стороны неких "общественных организаций", которые могут попросту шантажировать предпринимателей, ведь контроль за ними не прописан, а полномочия - очень широкие", — говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Разбирались, что меняется в законодательстве по защите прав потребителей, и что это значит для людей и бизнеса.

"Упростили" до нерабочего состояния

Законопроект №6134 о защите прав потребителей подали в Раду еще до войны - в октябре 2021 года. Но тогда до его рассмотрения так и не дошло. В первом чтении документ проголосовали только осенью прошлого года, а приняли в целом 10 июня.

Проект появился в парламенте с подачи правительства. То в свою очередь разработало документ в рамках обязательств Украины по имплементации в отечественное законодательство европейских норм.

Как указано в пояснительной записке, действующее законодательство не вписывалось в нормы ЕС по защите потребительских прав.

Отметим, что закон о защите прав потребителей в Украине работает с 1991 года. Но его несколько раз переписывали, причем, в основном, законодательство "упрощали". Чему, к слову, активно способствовали разного рода лоббисты.

"Скажем, из закона о защите прав потребителей выбросили нормы по потребительскому кредитованию. Их перенесли в новый закон на эту тему. Но в итоге "по дороге" многие нормы просто потерялись, и получается, что "общий" закон о защите прав потребителей защищал людей намного больше, чем профильный. То же самое по комиссиям по ЖКХ. Из в свое время ликвидировали, и кто должен определять качество коммунальных услуг - вопрос открытый. Хотя, казалось бы, потребителей, по законодательству, должны защищать от недобросовестных коммунальщиков. Так постепенно действующее законодательство по защите потребительских прав в Украине стало попросту нерабочим. То же самое по Госпотребслужбе. Сначала ее убрали с контроля пищевого рынка. Потом вообще уменьшили количество рейдов в рамках дерегуляции бизнеса. В последние несколько лет она фактически "нерабочая", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В пояснительной записке к законопроекту № 6134 так же говорится о "пробелах" в отечественном законодательстве.

В частности, в Украине до недавнего времени практически не была урегулирована интернет-торговля, что, как сказано в пояснительной записке, нередко приводит к нечестной конкуренции и массовым нарушениям прав потребителей.

К примеру, людям откровенно врут по поводу качества товара, условий доставки и т.д. А полученная покупка нередко кардинально отличается от того, что обещано на картинке.

Причем, найти таких продавцов по горячим следам Госпотребслужба зачастую не может.

Чтобы решить эту проблему, в новом законе внедрили нормы европейской директивы №2011/83/ЕС, прописав само понятие маркетплейса и требования к торговым площадкам.

В целом в новом законе нашло отражение порядка 10 европейских директив и регламентов, касающихся сферы защиты прав потребителей.

Остановимся на них более подробно.

Можно требовать скидки и новую машину?

В новом законе - несколько важных нововведений.

Первое - по интернет торговле. В действующем законодательстве онлайн-торговля в целом регулируется очень слабо. Что законодатели решили исправить.

Прописаны новые термины и определения маркетплейсов, прайс- агрегаторов, интернет-площадок, а также требования к ним.

В частности, торговцев обязали давать полную информацию о товаре и собственной деятельности (наименование, адрес и т.д). Если речь идет о маркетплейсах или агрегаторах, то они должны будут собирать данные по всем торговцам, продукцию которых выставляют.

Предполагается, что это поможет Госпотребслужбе оперативно находить недобросовестных продавцов по жалобам потребителей (что сейчас сделать не всегда просто, так как вообще непонятно, где торговцев искать - есть только интернет-магазин или страничка в соцсетях).

За нарушение этого требования по сигналу Госпотребслужбы интернет-площадки могут даже блокировать (разблокировка возможна в течение трех дней после исправления недочетов).

Также и интернет-магазинам, и магазинам обычным запретили использовать "нечестную практику" и применять "агрессивный маркетинг". Речь идет о давлении на потребителя и подталкивании его к оформлению договора или осуществлению покупки, звонках или письмах, визитах домой, рассказах о несуществующих "выигрышах" и "акциях" и т.д. В этих случаях покупка/договор могут быть признаны недействительными, а продавца обяжут вернуть человеку деньги.

Второе изменение - по правам потребителей.

К примеру, прописано, что можно требовать у продавца скидку за товар, качество которого вас не устраивает.

Правда, непонятно, как это будет работать на практике.

"Закон выписан размыто. Указано, что я, как потребитель, имею право попросить скидку. Но нет ни слова о том, что покупатель обязан ее предоставить", — говорит Доротич.

Но сказано, что мне, как потребителю, должны предоставить скидку в определенном размере, а написано, что я могу эту скидку попросить.

Еще одно изменение — если речь идет о товаре на гарантии, то в случае, если ремонт занимает больше 14 дней, вам должны предоставить новый товар, такой же или аналогичный, "который есть в наличии у продавца".

Отметим, что по действующему законодательству правила другие — компании должны были создавать некий обменный фонд, и давать потребителю на время ремонта товар на замену. А за каждый день ремонты свыше 14 дней платить пеню в размере 0,1% от стоимости товара.

Но на практике эти нормы работали далеко не всегда. А бизнес на них активно жаловался. В итоге, их решили отменить, ссылаясь на то, что эти нормы слишком накладные для предпринимателей.

Опять-таки, пока не совсем понятно, как нововведения будут работать на практике. Если речь идет о мелкой бытовой технике, то ее замена (в случаях, если ремонт невозможен или слишком сложный) практикуется и сейчас. Но станут ли, к примеру, автосалоны выдавать новые машины, если ремонт по гарантии затянется больше, чем на две недели - не факт.

"Сейчас большие проблемы с поставками запчастей, есть очереди на обслуживание, поэтому очень часто ремонт длится больше 14 дней. Не понимаю, что значит требование менять товар на такой же или аналогичный из тех, что есть в наличии. Что - новое авто клиенту выдавать? А что потом делать с его отремонтированной машиной. Если будут ставить вопрос таким образом, то у дилеров "в наличии" вообще не будет машин - все распишут под заказы клиентов", — говорит нам менеджер одного из столичных автосалонов.

"Будут кошмарить бизнес"

Третья новация — по общественным организациям в сфере защиты прав потребителей.

Им сейчас включают "зеленый свет". Прописано, что общественные организации могут проводить независимые экспертизы, рейды и расследования, определять размеры возмещения ущерба, подавать в суды по жалобе конкретного потребителя или "от себя". При этом их полностью освободили от уплаты судебного сбора.

В новом законе прописано также создание специальных комиссий по внесудебному решению споров (по гарантии, замене товара и пр). Такие разбирательства, как ожидается, будут более быстрыми, чем через суд. Но предметом спора могут быть только покупки до 50 тысяч гривен по остальным - только через суды.

По сути, предполагается, что общественные организации во многом станут дублировать функции Госпотребслужбы (которая успевает далеко не везде).

Что, с одной стороны, на руку потребителям (ведь, как показывает практика, добиться реакции на свою жалобу в Госпотребслужбе не так просто).

Но, с другой стороны, как говорит Кравец, может появиться новая схема. "Так называемые активисты станут просто "кошмарить" бизнес под лозунгом защиты потребителей. Всегда можно найти неправильную инструкцию или "обман потребителя", — отмечает Кравец.

Такие же опасения высказал и Доротич, который сам представляет общественное движение. "Прописаны широкие полномочия для общественных организаций. Но не прописаны требования к ним (скажем, по отчетности) и методы контроля. Это чревато массовым появлением разного рода контор "Рога и копыта", которые станут шантажировать бизнес", — считает Доротич.

Едва ли не самыми проблемными в новом законе называет нормы по общественникам и президент Лиги производителей пищевой продукции Геннадий Кузнецов. В частности, в тексте отдельно выписаны полномочия некоего Союза общественных организация потребителей, которому предстоит объединить всех активистов в деле борьбы с нечестными продавцами. Такая организация уже есть. По данным YouControl, она зарегистрирована в конце прошлого года (то есть, уже после того, как законопроект прошел первое чтение). "Создается впечатление, что эта организация создана специально под новый закон. Вызывает вопросы, почему в законе идет прямая отсылка к конкретному объединению", — говорит Кузнецов.

Главой нового объединения является Вячеслав Быковец. На рынке его знают как давнего соратника экс-премьер-министра Юрия Еханурова, он уже возглавляет Союз предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, а также является основателем нескольких компаний и фОПов.

Доротич также обращает на некоторые "странные" нормы закона. К примеру, о том, что в каждом магазине, вне зависимости от размеров, должен быть туалет с общим доступом. На практике соблюсти это требование смогут далеко не все (в том числе, по техническим причинам).

Четвертое нововведение - по Госпотребслужбе. Ей расширяют сферу деятельности, возвращая в сегмент продуктов питания. Также контролеры смогут инициировать блокировку интернет-площадок, к работе которых есть вопросы.

Как это скажется на качестве товаров и услуг пока непонятно. С одной стороны, проверок должно стать больше. Но, как показывает практика, не всегда это дает эффект. К примеру, сейчас проверки топливного рынка для Госпотребслужбы открыты. Вместе с тем, эксперты заявляют о резком увеличении объемов некачественного топлива. Получается, что на этот процесс контролеры не сильно влияют.

"Госпотребслужба сейчас практически к нам не ходит, в основном, полиция и налоговая", — говорит владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

В целом, по словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, в итоговую версию закона внесли много поправок, которые сгладили самые скандальные нормы. В частности, удалось в несколько раз сбить размер штрафов за нарушение законодательства по правам потребителя (для юрлиц - 17 тысяч гривен, для ФОП- 3400 гривен).

При этом, как видно, бизнес все равно опасается, что новый закон может стать еще одной проблемой. "Непонятно, зачем вообще менять потребительское законодательство в войну. Чтобы еще больше усложнить жизнь предпринимателям?", — жалуется Доротич.

Что касается потребителей, то не факт, что их права будут защищать лучше.

"Часть формулировок вообще не состыкуется с нормами Гражданского кодекса и другими законодательными актами, многие нормы размыты и допускают неоднозначные трактования", — говорит Кравец.

На эту же проблему обращают внимание и в выводах по законопроекту Главного юридического управления Рады. В частности, в части третьей статьи второй прописано, что нормы этого закона, регулирующие отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг, применяются с учетом особенностей, определенных законами "О ЖКХ", "О рынке электроэнергии", "О рынке природного газа", "О рынке теплоснабжения" и др. Эта формулировка позволяет субъекту самому решать - применяется ли в данном случае тот или иной законодательный акт, — отметили в Главном юридическом управлении.

Кравец добавил, что по той же коммуналке профильные законы прописаны таким образом, что по сути не оставляют потребителю возможности доказать ненадлежащее качество услуг и получить компенсацию.