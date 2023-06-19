Вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои деньги через приложение "Дия".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого был подписан меморандум с Фондом гарантирования вкладов.

В приложении можно будет подать заявку на возмещение средств и получить их на карточку.

Федоров сообщает, что на сегодняшний день нужно возместить около 3,2 млрд грн почти полутора миллионам человек.

Ранее мы писали, что из-за новых норм НБУ украинцам снизят ставки по депозитам до востребования или закроют эти счета. Национальный банк официально приравнял такой вид вкладов к текущим (карточным) счетам, что создает серьезные проблемы для финансистов.

Также украинские банки сворачивают кредитование населения и бизнеса, переключаясь на депозитные сертификаты НБУ. Сокращение банковского кредитования объясняют, как войной, так и высокими рисками невозвратов: по данным НБУ, в 2022-2023 гг. доля проблемных кредитов в банковской системе выросла с 30% до 38,48 (если бы эти кредиты гасились, то уменьшение кредитного портфеля было бы ещё более значительным).