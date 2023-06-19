Украинцы смогут получить свои средства из обанкротившихся банков сразу на карту. Иллюстративное фото: oksfox.com

Вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои деньги через приложение "Дия".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого был подписан меморандум с Фондом гарантирования вкладов.

В приложении можно будет подать заявку на возмещение средств и получить их на карточку.

Федоров сообщает, что на сегодняшний день нужно возместить около 3,2 млрд грн почти полутора миллионам человек.

Украинцы смогут вернуть через "Дию" средства из обанкротившихся банков

Ранее мы писали, что из-за новых норм НБУ украинцам снизят ставки по депозитам до востребования или закроют эти счета. Национальный банк официально приравнял такой вид вкладов к текущим (карточным) счетам, что создает серьезные проблемы для финансистов.

Также украинские банки сворачивают кредитование населения и бизнеса, переключаясь на депозитные сертификаты НБУ. Сокращение банковского кредитования объясняют, как войной, так и высокими рисками невозвратов: по данным НБУ, в 2022-2023 гг. доля проблемных кредитов в банковской системе выросла с 30% до 38,48 (если бы эти кредиты гасились, то уменьшение кредитного портфеля было бы ещё более значительным).

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