Португальский футболист Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии, стал первым в мировой истории футболистом, сыгравшим за национальную сборную 200 официальных матчей.

Об этом сообщает Mais Futebol.

Диплом о достижении, которое занесли в Книгу рекордов Гиннесса, ему вручили перед юбилейной игрой с Исландией в рамках отборочного турнира к Евро-2024.

В этом матче гол и матч стали особенными для Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" первым в истории вышел на рубеж в 200 поединков в футболке национальной команды. Кроме того, он закрепился в лидерах списка бомбардиров Португалии всех времен (123 мяча).

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом - я не мог и просить о большем. Это было замечательно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Исландия ничего нам не разрешала, играла низко и вертикально, охотно уходила в борьбу. Было сложно, но тренер сказал, что путевка на турнир завоевывается в таких играх.

Сегодня нам пришлось сражаться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас", - цитирует Роналду Record.

Ранее мы писали, что в конце ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду после скандального интервью португальца, в котором он раскритиковал руководство и инфраструктуру "МЮ", бывшего и нынешнего тренеров клуба - Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, рассказал о несостоявшемся переходе в 2021 году в "Манчестер Сити" и отношении к критике со стороны бывших одноклубников.

До этого в октябре руководство "МЮ" оштрафовало Криштиану Роналду на двухнедельную зарплату за отказ выходить на замену.