В США выявили несколько случаев заражения малярией.

Об этом пишет газета New York Post.

"Пять новых случаев заражения малярией - один в Техасе и четыре во Флориде - заставили встревожиться чиновников", - сообщает издание.

Как говорится в заметке, новых случаев малярии в США не было 20 лет: в последний раз заболевание обнаружили во Флориде в 2003 году. По данным газеты, заразившиеся не выезжали за пределы США, что вызывает особое беспокойство чиновников: комары с паразитами могут находиться в указанных штатах и продолжать передавать заболевание.

Зараженные малярией комары были обнаружены в заболоченной местности округа Сарасота, где произошли все четыре случая заболевания во Флориде. Местные власти применили инсектициды, убивающие взрослые и молодые особи комаров. Однако нет гарантии, что уничтожены все насекомые.

Малярия - опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем смертности.

Ранее мы рассказывали, что пятеро украинских моряков заразились малярией, один из них умер.

В Минздраве Украины называли симптомы этой болезни и рассказывали о профилактике малярии.