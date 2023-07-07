В американском Лас-Вегасе ударили певицу Бритни Спирс. Инцидент произошел при попытке артистки сфотографироваться с известным баскетболистом.

Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артистка хотела поприветствовать баскетболиста НБА Виктора Вембаньяма в лобби отеля. Она похлопала его по плечу, чтобы спросить, можно ли с ним сфотографироваться.

Однако, по словам самой Спирс, охрана спортсмена ударила ее по лицу. От удара у певицы слетели очки, а сама она чуть не упала.

Полиция начала расследование этого происшествия. Нападавшим оказался директор по безопасности баскетбольного клуба "Сан-Антонио Спер" Дамиан Смит. За этот клуб выступает 19-летний Вембаньяма, которого в НБА считают исключительным талантом.

Смит извинился перед певицей за неприятный инцидент, однако представители Спирс уже подали заявление в полицию о нанесении побоев.

Сама артистка прокомментировала происшествие и назвала его "травматичным опытом".

"Травматичный опыт не в новинку для меня, но я не была готова к тому, что произошло со мной прошлой ночью. Я узнала спортсмена и решила подойти к нему, чтобы поздравить с успехом, затем его охранник ударил меня тыльной стороной руки по лицу", - заявила она.

Спирс добавила, что решила высказаться, так как "насилие слишком часто происходит в этом мире, нередко за закрытыми дверями".

Напомним, в 2021 году Бритни Спирс освободилась от опеки своего отца. Суд постановил, что контроль ее отца над финансами должен быть прекращен. Под опекунством отца певица находилась более десяти лет и, по ее признанию, страдала.

В прошлом году артистка выпустила первый за шесть лет хит, спев дуэтом с Элтоном Джоном.