Самая юная последовательница американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона, Лесли Ван Хаутен, осуждённая в 1969 году, во вторник, 11 июля 2023 года, вышла на свободу. Сам Мэнсон умер шесть лет назад за решёткой.

Лесли Ван Хаутен была приговорена к пожизненному заключению за участие в печально известных убийствах секты Чарльза Мэнсона когда ей было 19 лет. Она провела в тюрьме 53 года.

По словам её адвоката Нэнси Тетрео, Лесли будет находиться под надзором условно-досрочного освобождения.

Совет штата по условно-досрочному освобождению уже пять раз (первый в 2016 году) постановлял, что она "пригодна для освобождения и не представляет опасности для общества", но всякий раз администрация губернатора накладывала вето на это решение.

В этот раз адвокатам удалось оспорить вето, и в мае апелляционный суд штата встал на сторону Ван Хаутен, постановив, что она должна быть освобождена.

Суд принял во внимание её достижения за время заключения, в том числе её работу репетитором, получение степени магистра гуманитарных наук и участие в ряде программ психического здоровья и самопомощи.

"Она действительно взволнована, она провела в тюрьме 53 года, в следующем месяце ей исполнится 74 года, так что освобождение для неё это огромная перемена", - сказала адвокат осуждённой Тетро во вторник днём.

"Лесли рада, что люди признали то, что она полностью исправилась, потому что это действительно так. У меня никогда не было клиента, который посвятил бы себя такому развитию, как Ван Хаутен. Она провела 40 лет под психологической терапией и 30 лет в том, что они называют реабилитационным программированием", - говорит защитник.

По словам адвоката, Ван Хаутен будет долго приспосабливаться к жизни вне тюремных стен: она не знает, как пользоваться компьютером и мобильным телефоном, как покупать вещи без наличных или вести переговоры в супермаркете.

Лесли Ван Хаутен. Фото - Тhe Guardian

Ранее сообщалось, что Тарантино собирается снять кровавое чтиво про коммуну серийных убийц "Семья"и уже выбрал актеров на роли Романа Полански и Чарльза Мэнсона в своем новом фильме.