Военные и водолазы вытащили из реки Десна в Черниговской области российский танк. После ремонта его передадут ВСУ.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта на своей странице в Фейсбук.

Водолазы-сапёры и специалисты водолазно-спасательных подразделений совместно с военными Оперативного командования "Север" обнаружили и вытащили из реки Десна вражеский танк.

Судя по всему, он был утоплен россиянами во время неудачной попытки переправиться через Десну вблизи посёлка Шестовица. Ранее сообщалось, что во время боёв под Черниговом российская армия неоднократно предпринимала попытки переправиться через реку в районе Шестовицы, но всякий раз неудачно.

По этой причине местные жители прозвали свой посёлок "Второй Чернобаевкой". Специалисты отмечают, что по внешним признакам трофейный танк не имеет значительных повреждений. После обновления его передадут на вооружение ВСУ.

Ранее британская разведка заявила, что более половины танкового парка Украины состоит из трофейных российских машин.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, сколько трофейной техники досталось ВСУ при отступлении россиян в Херсонской области.