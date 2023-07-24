Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова. Попытка оказалась неудачная, и теперь делом занимается полиция.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному мэром фото, могила советского разведчика повреждена.

"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями - в ГУР", - пишет Садовой.

Напомним, что ранее Верховный суд обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это делать.

В феврале 2020 года он также отказывал близким Кузнецова, предлагая обменять останки на "узников Кремля".

Николай Кузнецов покоится возле Холма Славы во Львове. Родные хотят перезахоронить тело, поскольку его могилу в последние годы регулярно разрушают и оскверняют. В частности, несколько лет назад на могиле Кузнецова желтой краской написали "враг УПА" и "палач".

Кузнецов лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году в перестрелке с УПА.

Ранее мы разбирались, почему мэр Львова не хочет выдавать родным прах разведчика Кузнецова.