Платные камеры в СИЗО с улучшенными бытовыми условиями с момента запуска проекта в 2020 году принесли украинскому бюджету более 21 млн гривен.

Об этом сообщили в Минюсте.

Стоит такая услуга от 290 до 2000 гривен в сутки. Можно заказывать и посуточно, но так дороже. Иногда бывают скидки.

Также пользуется спросом подарочный сертификат на камеру-люкс для знакомого сидельца.

Как писала "Страна", в сентябре 2020 года глава Минюста Денис Малюська показал отремонтированную бесплатную камеру Лукьяновского СИЗО для коррупционеров. Он призвал украинцев покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

Также министр юстиции давал интервью "Стране", во время которого он делился планами по преобразованию Лукьяновского СИЗО в отель и музей.

Ранее мы публиковала расценки за услуги и негласные правила, по которым жила главная тюрьма Украины несколько лет назад.

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