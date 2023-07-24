Платные камеры СИЗО принесли бюджету больше 21 миллиона гривен
Платные камеры в СИЗО с улучшенными бытовыми условиями с момента запуска проекта в 2020 году принесли украинскому бюджету более 21 млн гривен.
Об этом сообщили в Минюсте.
Стоит такая услуга от 290 до 2000 гривен в сутки. Можно заказывать и посуточно, но так дороже. Иногда бывают скидки.
Также пользуется спросом подарочный сертификат на камеру-люкс для знакомого сидельца.
Как писала "Страна", в сентябре 2020 года глава Минюста Денис Малюська показал отремонтированную бесплатную камеру Лукьяновского СИЗО для коррупционеров. Он призвал украинцев покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.
Также министр юстиции давал интервью "Стране", во время которого он делился планами по преобразованию Лукьяновского СИЗО в отель и музей.
Ранее мы публиковала расценки за услуги и негласные правила, по которым жила главная тюрьма Украины несколько лет назад.
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