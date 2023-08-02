"Ты дал мне все. Я дал тебе все". Легендарный Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей футбольной карьеры.
Об этом он написал в своем Instagram.
"Это заканчивается здесь.
Ты дал мне все.
Я дал тебе все.
Мы выиграли вместе.
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Это все люди!
Ты дал мне все.
Я дал тебе все.
Мы сделали это вместе", - написал он на итальянском.
Многолетний лидер "Ювентуса" последние два сезона провел в "Парме" (был капитаном и вратарем команды). 45-летний голкипер читается одним из лучших вратарей всех времён. Он является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.
Ему предлагали играть в Саудовской Аравии, но он принял окончательное решение завершить футбольную карьеру.
Итальянские СМИ сообщают, что у Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.
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Буффон - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, серебряный призер чемпионата Европы. Также он 10 раз выигрывал чемпионат Италии вместе с туринским "Ювентусом", один раз стал чемпионом Франции в составе "ПСЖ".
Ранее звездный португальский форвард Криштиану Роналду рассказывал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры.