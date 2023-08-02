Один из лучших голкиперов мира всех времен Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей футбольной карьеры.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Это заканчивается здесь.

Ты дал мне все.

Я дал тебе все.

Мы выиграли вместе.

—————

Это все люди!

Ты дал мне все.

Я дал тебе все.

Мы сделали это вместе", - написал он на итальянском.

Многолетний лидер "Ювентуса" последние два сезона провел в "Парме" (был капитаном и вратарем команды). 45-летний голкипер читается одним из лучших вратарей всех времён. Он является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Ему предлагали играть в Саудовской Аравии, но он принял окончательное решение завершить футбольную карьеру.

Итальянские СМИ сообщают, что у Буффона есть возможность перейти на работу в Федерацию футбола Италии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Буффон - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, серебряный призер чемпионата Европы. Также он 10 раз выигрывал чемпионат Италии вместе с туринским "Ювентусом", один раз стал чемпионом Франции в составе "ПСЖ".

Ранее звездный португальский форвард Криштиану Роналду рассказывал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры.