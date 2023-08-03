В Полтавской области фермеры пожаловались на то, что бесконтрольно разведенные свиньи вытоптали поля с урожаем.

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что после приватизации одного из охотничьих хозяйств, расположенного в Кобеляцкой общине, новые владельцы начали разводить свиней. За годы их количество стало тяжело контролировать.

Глава одного из местных фермерских хозяйств сообщил о вытоптанных животными полях и пожаловался на бездействие местных властей.

"Раньше одна свиноматка выводила 1-2 поросенка в год, а теперь их количество значительно увеличилось. Свиньи бегут из хозяйства и бродят по огородам и полям, вытаптывают урожай. Вот так пострадали мои кукурузные поля", - заявил фермер.

По его словам, он пытался общаться с собственниками скота и местными властями, чтобы урегулировать ситуацию, однако они не реагируют на обращения.

Ранее мы рассказывали, как в селе под Черкассами местные жители отбивались косами и петардами от стада диких кабанов, которые топтали огороды и ели клубнику и кукурузу.

А несколько лет назад в той же Черкасской области стадо диких свиней терроризировало целое село.