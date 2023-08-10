В российском Саратове местная жительница умерла после того, как случайно проглотила осу. Женщина скончалась до прибытия медиков от анафилактического шока.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе Саратова.

"Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", - говорится в релизе.



В ведомстве добавили, что женщина скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад на Сумщине после укуса овода в карете скорой скончался 38-летний местный житель.

Также "Страна" писала, что в Ровенской области трехлетного мальчика убил улей с пчелами.

А в 2017 году тогдашний президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис во время интервью случайно проглотил осу. Насекомое подлетело к разговаривающему Солису, когда тот произносил речь об открытии бетонного завода в южной части страны. Президент не растерялся, пошутил, а потом запил осу водой и продолжил общение с журналистами.