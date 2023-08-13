Португальский футболист и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии, стал первым человеком в мире, набравшим более 600 млн подписчиков в Instagram.

Рекорд был достигнут после того, как в ноябре 2022 года легендарный португалец преодолел рубеж в 500 млн подписчиков. Тогда аудитория выросла после публикации Роналду совместной фотосессии с аргентинским игроком Лионелем Месси.

Роналду активно публикует посты в соцсети. По данным Social Blade, с мая прошлого года он набрал более 150 млн подписчиков.

Пятерка самых популярных пользователей в Instagram выглядит так:

Криштиану Роналду - 600 млн+. Лионель Месси - 482 млн. Селена Гомес - 427 млн. Индийский крикетчик Вират Кохли - 256 млн. Тиктокер Хаби Лейм - 80 млн.

Ранее мы рассказывали, что в июне Криштиану Роналду установил мировой рекорд, сыграв за португальскую сборную 200 официальных матчей. Кроме того, он закрепился в лидерах списка бомбардиров Португалии всех времен (123 мяча).

В 2021 году журналисты BBC сообщали, что публикация рекламного сообщения в Instagram форварда обходится заказчикам в 1,6 миллиона долларов.