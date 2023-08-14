В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование шрифтов российского происхождения в работе парламента.

Среди его инициаторов - нардепы Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Лиза Богуцкая.

Текст документа пока отсутствует.

Как пояснила в комментарии "Интерфакс-Украина" Евгения Кравчук, речь идет о гарнитуре шрифта "Ижица", который используют для оформления почетных грамот и других официальных документов Верховной Рады.

Этот шрифт разработала российская дизайнер Светлана Ермолаева еще в 1988 году. Его широко используют в тех странах, где распространена кириллица.

"Этот шрифт якобы создан на основе древнеславянского, но сейчас он напрямую ассоциируется с "русским миром" и имеет определенное смысловое нагрузки. Поэтому однозначно необходимо такие шрифты забывать и переходить к использованию украинских символов", - считает Кравчук.