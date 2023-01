Госдепартамент США отказывается от использования шрифта Times New Roman из-за того, что его декоративные элементы затрудняют восприятие для сотрудников с ограниченными возможностями. В ведомстве его заменят шрифтом без засечек Calibri.

Об этом сообщает американская пресса.

Изменение вступит в силу 6 февраля и будет применяться ко всем официальным сообщениям департамента, заявила Джина Аберкромби-Уинстенли, первый директор департамента по разнообразию. По ее словам, это изменение поможет сделать документацию департамента более "полностью инклюзивной".

Стандартом для внешнеполитического ведомства станет Calibri, который лишен "серифов" - коротких дополнительных штрихов на конце буквы (так называемых засечек - Ред.) - и лучше приспособлен для автоматического распознавания текстов.

Несколько экспертов склоняются к выводу, что шрифты без засечек более читабельны, особенно для людей с нарушениями зрения и проблемами с чтением. Хотя есть и такие исследователи, которые утверждают, что засечки помогают читателям ориентироваться в тексте и уменьшают путаницу. Например, английское слово "Ill" может быть трудно прочитать, если все три символа выглядят одинаково, но шрифты с засечками помогают различать заглавную I и строчные l. Также засечки облегчают распознавание букв q, p, d и b.

Госдеп использует Times New Roman с 2004 года, на который он перешел с другого шрифта с засечками Courier New.

Шрифты с засечками "имеют дополнительное изящество, благодаря которому они выглядят красиво для многих людей, но могут затруднять читабельность", отметила Аберкромби-Уинстенли.

Times New Roman был назван в честь лондонской газеты The Times. Calibri и Times New Roman — два наиболее широко используемых шрифта. Calibri был шрифтом по умолчанию в системах Windows с 2007 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2018 году российским чиновникам запретили пользоваться шрифтами Times New Roman, Courier New и Arial.

А минувшей весной в России заблокировали базовые компьютерные шрифты Times New Roman, Arial и другие.