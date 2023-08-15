Министр финансов США 77-летняя Джанет Йеллен рассказала, что в июле ездила в Китай и зашла в компании друзей в "очень хороший ресторан", где попробовала "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами.

Об этом она сообщила CNN.

"Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее", - заявила министр.



На вопрос, были ли у нее после этого видения, Йеллен рассмеялась.

"Я прочитала, что, если грибы приготовлены правильно (а я уверена, что так оно и было в этом очень хорошем ресторане), то у них нет никаких последствий. Все мы отведали грибов в ресторане, и никто не ощутил негативных эффектов", - сказала она.

По данным телеканала, Йеллен съела блюдо с дикими грибами Lanmaoa asiatica, которые растут в китайской провинции Юньнань. Ученые пока не могут определить конкретное вещество, ответственное за галлюциногенность этих грибов.

В июле мы писали, что Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу сразу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами.

Ранее мы рассказывали, что ученые узнали, как и для чего грибы научились вырабатывать галлюциногены.