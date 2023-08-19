Один из крупнейших банков мира, американский транснациональный финансовый конгломерат JP Morgan сообщил, что мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аналитики JP Morgan заявили, что облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет.

При этом ходят упорные слухи о том, что некоторые страны будут избавляться от долгосрочных казначейских облигаций, чтобы получить на руки доллары и защитить собственные валюты. На этой неделе доходность 30-летних облигаций США достигла самого высокого уровня с 2011 года, поскольку доллар укрепился.

По мнению стратегов, в отличие от иностранных частных инвесторов, центральные банки предпочитают держать в своих валютных резервах краткосрочные облигации, потому что эти ценные бумаги легче ликвидировать в период финансового кризиса.

Как мы писали, в начале августа агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с ААА до АА+.

А две недели спустя аналитик Fitch Ratings Крис Вулф заявил, что банковская отрасль США приблизилась к нестабильности.