Аналитик Fitch Ratings Крис Вулф заявил, что банковская отрасль США приблизилась к нестабильности.

Об этом передает CNBC.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило свою оценку состояния банковской отрасли США еще в июне. Это не привело к понижению рейтингов банков, однако снижение не окончательное, и агентство может быть вынуждено снова прибегнуть к такой мере, пишет CNBC.

Очередное понижение рейтинга банков США на одну ступень, с AA- до A+, заставит Fitch пересмотреть рейтинги каждого из более чем 70 банков страны. Эта мера приведет к перекалибровке всех финансовых показателей и, вероятно, к негативным рейтинговым действиям, считает аналитик Крис Вулф.

Fitch также может быть вынуждено снизить рейтинг десяти крупнейших банков, в том числе JPMorgan Chase.

Возможно, это привет к нестабильности во всем секторе, тем более что недавно еще одно агентство, Moody’s, понизило рейтинги десяти малых и средних банков США и предупредило, что сокращения могут коснуться еще 17 кредиторов, включая более крупные учреждения.

Напомним, в июне 2023 года Джо Байден фактически отменил дефолт в США, подписав закон о повышении потолка госдолга.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что госдолг США остается устойчивым, и ситуация вокруг него пока не вызывает паники.

По данным Fitch, в настоящее время кредитный рейтинг США оказался под угрозой из-за политического противостояния.