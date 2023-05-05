Почти половина из 4800 банков США потенциально неплатежеспособны, они израсходовали свои запасы и работают с отрицательным капиталом.

Об этом заявил банковский эксперт Стэнфордского университета Амит Серу, пишет The Telegraph.

"Давайте не будем делать вид, что речь идет только о Silicon Valley Bank и First Republic. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна", - заявил он.

Власти США могут сдержать немедленный кризис ликвидности, временно гарантируя все депозиты. Но это не решает более серьезного кризиса платежеспособности.

Серу заявляет, что текущая политика властей США напоминает события перед мировым кризисом 2008 года, когда тоже заявлялось, что "все будет хорошо".

Издание пишет, что почти половина из 4800 банков Америки "уже прожигает свои запасы капитала".

Напомним, в США в начале недели обанкротился третий крупный банк за последние два месяца - First Republic. Его поглощает JPMorgan Chase Bank.

Ранее в США рухнули банки Silicon Valley и Signature.

Одной из причин банкопада называется повышение ставки ФРС, которую в очередной раз подняли как раз на днях до максимума с 2007 года.