Рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США после краха крупных банков на уровне ААА к "негативному пересмотру" на фоне политического спора, который препятствует соглашению о повышении потолка госдолга США.

Об этом сообщает Fitch Ratings.

"Негативный пересмотр" по классификации Fitch означает, что агентство может снизить свою оценку.

Агентство пишет, что невозможность достичь соглашения о повышении или приостановлении потолка долга будет негативным сигналом относительно в целом готовности США выполнять свои обязательства вовремя, что, по мнению Fitch, вряд ли будет соответствовать рейтингу ААА.

Сейчас рынки обеспокоены в связи с отсутствием соглашения между Республиканцами и Белым домом: премии по казначейским облигациям со сроком погашения, когда риск дефолта является самым высоким, растут, а индекс S&P 500 снижается уже два дня подряд.

Экономисты прогнозируют, что дефолт США может спровоцировать рецессию с массовым сокращением рабочих мест и резким ростом стоимости заимствований.

В Fitch считают, что неспособность осуществить полные и своевременные выплаты по долговым ценным бумагам менее вероятна, чем достижение "дня Х".

Bloomberg пишет, что стоимость страхования суверенного долга США от дефолта выросла и заявление Fitch также обращает внимание на другие рейтинговые агентства, чтобы увидеть, как они могут отреагировать. Представитель Белого дома заявил, что отчет демонстрирует срочность достижения скорейшего решения.

"Самым плохим сценарием было бы, если бы противостояние привело к тому, что правительство впервые не выплатит долг, что может привести к длительному снижению кредитного рейтинга казначейских обязательств США", — сказал Николай Шмидт, главный экономист глобальной экономики компании Т. Роу Прайс.

Ранее эксперт сообщал, что многие банки США потенциально неплатежеспособны, а политика властей напоминает события до кризиса 2008 года.

Также мы писали, что Байден отменяет ряд своих поездок из-за угрозы дефолта в США.

Сейчас в США стоит вопрос согласия конгрессменов на поднятие потолка госдолга США. В Америке такой процесс происходит каждый год. Однако, в нынешнем году ситуация усложняется политическим противостоянием между администрацией Байдена и республиканским большинством в Палате представителей Конгресса США. Республиканцы отказываются поднимать планку госдолга без сокращения бюджетных расходов, на что не согласен Байден.

Если о повышении потолка госдолга не договорятся, то дефолт в США наступит уже 1 июня.